Главная Новости Криминал и происшествия Харьковчанин едва не убил своего родного брата за право поиграть на компьютере (ФОТО)
21.04.2020  11:33   

Харьковчанин едва не убил своего родного брата за право поиграть на компьютере (ФОТО)

Злоумышленником оказался 35-летний житель Холодногорского района.


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Происшествие произошло 19 апреля на улице Беркоса. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство Холодногорского отдела полиции.

Полицейские установили, что между братьями дома возникла ссора. Младший брат не давал старшему играть в компьютер. В результате 35-летний мужчина ударил ножом 31-летнего родственника. С проникающим ранением живота пострадавшего медики доставили в харьковскую больницу.

Следственным Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Полицейские задержали 35-летнего злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебные следственные действия продолжаются.

 

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  полиция, убийство, харьков, следствие, рана, карантин
 
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