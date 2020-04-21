Харьковчанин едва не убил своего родного брата за право поиграть на компьютере (ФОТО)

Злоумышленником оказался 35-летний житель Холодногорского района.
Происшествие произошло 19 апреля на улице Беркоса. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство Холодногорского отдела полиции.
Полицейские установили, что между братьями дома возникла ссора. Младший брат не давал старшему играть в компьютер. В результате 35-летний мужчина ударил ножом 31-летнего родственника. С проникающим ранением живота пострадавшего медики доставили в харьковскую больницу.
Следственным Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Полицейские задержали 35-летнего злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебные следственные действия продолжаются.
День плохо подходит для любых сфер, где нет готовых ответов. Зато в области графиков, цифр, точных наук и конкретных решений все обещает складываться более чем удачно.
Ночью заморозки (до -2° в воздухе). Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков.
У православных наступил Светлый вторник, второй день пасхальной недели. В народном календаре это праздник «Родион-выверни оглобли».
влажность:
давление:
ветер: