Пойманный полицейскими нарушитель карантина занимался бродяжничеством

По словам несовершеннолетнего, он собирался в гости к своей крестной, которая живет в городе Ахтырка Сумской области.
19 апреля в Богодуховский отдела полиции поступило сообщение от медицинской сестры о том, что 17-летний пациент детского отделения местной больницы ушел из заведения на прогулку и не вернулся.
На поиски ребенка был задействован личный состав полиции Харьковщины. Полицейские отработали территорию нескольких районов и лесной массив.
Вечером следующего дня благодаря неравнодушным гражданам и работе сотрудников районного отделения полиции мальчик был найден в селе Степановка Краснокутского района. Он занимался бродяжничеством. Парень объяснил, что собирался пойти в гости к крестной.
Беглеца полицейские вернули домой к его опекунов.
Никаких событий криминального характера с ребенком не произошло. Работники полиции провели с ним профилактическую беседу о недопущении совершения подобных случаев в будущем.
День плохо подходит для любых сфер, где нет готовых ответов. Зато в области графиков, цифр, точных наук и конкретных решений все обещает складываться более чем удачно.
Ночью заморозки (до -2° в воздухе). Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков.
У православных наступил Светлый вторник, второй день пасхальной недели. В народном календаре это праздник «Родион-выверни оглобли».
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