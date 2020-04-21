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21.04.2020  11:15   

Пойманный полицейскими нарушитель карантина занимался бродяжничеством

По словам несовершеннолетнего, он собирался в гости к своей крестной, которая живет в городе Ахтырка Сумской области.


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19 апреля в Богодуховский отдела полиции поступило сообщение от медицинской сестры о том, что 17-летний пациент детского отделения местной больницы ушел из заведения на прогулку и не вернулся.

На поиски ребенка был задействован личный состав полиции Харьковщины. Полицейские отработали территорию нескольких районов и лесной массив.

Вечером следующего дня благодаря неравнодушным гражданам и работе сотрудников районного отделения полиции мальчик был найден в селе Степановка Краснокутского района. Он занимался бродяжничеством. Парень объяснил, что собирался пойти в гости к крестной.

Беглеца полицейские вернули домой к его опекунов.

Никаких событий криминального характера с ребенком не произошло. Работники полиции провели с ним профилактическую беседу о недопущении совершения подобных случаев в будущем.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  карантин, обсервация, харьковщина, побег
 
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