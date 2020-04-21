Главная Новости Криминал и происшествия Возле областной стоматклиники «французу» крепко досталось в бампер
21.04.2020  10:55   

Возле областной стоматклиники «французу» крепко досталось в бампер

На проспекте Независимости пользователи соцсетей отсняли результаты ДТП.


Фото: телеграмм канал ХС

По словам очевидцев по проспекту затрудненодвижение через разбитые Renault Megan и Audi A3.

Из комментариев следует, что Рено подрезал другой автомобиль. Остаточный результат и виносность водителей установит полиция.

Информация уточняется

Источник:   ХС
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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