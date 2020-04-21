21.04.2020 10:35

На Холодной горе ДТП с парковкой в забор (ФОТО)

Не доброе утро первого рабочего дня после пасхи обернулось потерями имущества не только водителей, но и домохозяйства.



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По предварительным сведениям в проишествии на улице Марка Бернеса пострадала только техника. Жертв нет.

Кто из водителей "мав право на помилку" выяснят правоохранители.

Информация уточняется.