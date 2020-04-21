На Холодной горе ДТП с парковкой в забор (ФОТО)

Не доброе утро первого рабочего дня после пасхи обернулось потерями имущества не только водителей, но и домохозяйства.
По предварительным сведениям в проишествии на улице Марка Бернеса пострадала только техника. Жертв нет.
Кто из водителей "мав право на помилку" выяснят правоохранители.
Информация уточняется.
День плохо подходит для любых сфер, где нет готовых ответов. Зато в области графиков, цифр, точных наук и конкретных решений все обещает складываться более чем удачно.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Днем начнется мелкий дождь, но он должен закончиться до наступления вечера.
У православных наступил Светлый вторник, второй день пасхальной недели. В народном календаре это праздник «Родион-выверни оглобли».
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