21.04.2020 09:02

В Харькове для упавшего в фонтан пришлось вызывать спасателей (ФОТО)

Целую спасательную операцию развернули в Харькове ради собаки, которая свалилась в пустой резервуар фонтана.



://gx.net.ua

Как сообщили в Службе спасения животных, на горячую линию позвонил неравнодушный мужчина, который проходил рядом с фонтаном в районе Дворца Спорта и увидел, что собака упала в резервуар и не может выбраться.

Когда зооволонтеры прибыли на место, рядом с собакой находился уже другой сердобольный харьковчанин, который пытался прикормить животное и освободить его. Пес был очень напуган и не сразу пошел на контакт.

Спасатели достали зверя из фонтана и накормили кусочками колбасы, которые дал мужчина.