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21.04.2020  09:02   

В Харькове для упавшего в фонтан пришлось вызывать спасателей (ФОТО)

Целую спасательную операцию развернули в Харькове ради собаки, которая свалилась в пустой резервуар фонтана.


://gx.net.ua

Как сообщили в Службе спасения животных, на горячую линию позвонил неравнодушный мужчина, который проходил рядом с фонтаном в районе Дворца Спорта и увидел, что собака упала в резервуар и не может выбраться.

Когда зооволонтеры прибыли на место, рядом с собакой находился уже другой сердобольный харьковчанин, который пытался прикормить животное и освободить его. Пес был очень напуган и не сразу пошел на контакт.

Спасатели достали зверя из фонтана и накормили кусочками колбасы, которые дал мужчина.

Источник:   ГХ
 Тэги:  спасение, фонтан, харьков, собака, неравнодушные, вызов
 
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