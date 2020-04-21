В Харькове для упавшего в фонтан пришлось вызывать спасателей (ФОТО)

Целую спасательную операцию развернули в Харькове ради собаки, которая свалилась в пустой резервуар фонтана.
Как сообщили в Службе спасения животных, на горячую линию позвонил неравнодушный мужчина, который проходил рядом с фонтаном в районе Дворца Спорта и увидел, что собака упала в резервуар и не может выбраться.
Когда зооволонтеры прибыли на место, рядом с собакой находился уже другой сердобольный харьковчанин, который пытался прикормить животное и освободить его. Пес был очень напуган и не сразу пошел на контакт.
Спасатели достали зверя из фонтана и накормили кусочками колбасы, которые дал мужчина.
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