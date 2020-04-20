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20.04.2020  18:37   

ДТП на Гагарина: информация полиции (ФОТО)

Японец торпедировал ВАЗ.


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Как сообщили в Патрульной полции,  20 апреля 2020 года около 12:00 30 минут патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Гагарина, 84.
 
 По предварительной информации водитель автомобиля Toyota нарушил п. 11.3 и п. 11.4 ПДД Украины и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ.
 
 В результате ДТП никто не пострадал.
 
 На водителя автомобиля Toyota патрульные составили административный протокол по ст.  124 КУпАП.Собраний материал будет передан в суд.
Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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