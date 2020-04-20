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20.04.2020  17:46   

Почти три десятка водил под шофе: ночной "улов" патрульных

За рулем все больше пьяных.


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Как сообщлм в пресс-службе Патрульной полиции, за ночную смену стражи порядка обнаружили 25 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками алкогольного опьянения
 
Не обошлось и без ДТП с участием нетрезвого водителя. Сегодня ночью патрульные получили сообщение о ДТП на улице Генерала Удовиченко, 123-а.
 
По предварительной информации, водитель автомобиля Audi не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие– электроопору.
К счастью, в результате дтп никто не пострадал.
 
Во время оформления дтп полицейские обнаружили у рулевого Audi признаки алкогольного опьянения.
Руководитель согласился пройти освидетельствование, результат которого составил 1,67 промилле.
 
Поэтому, на кормчего патрульные составили два административных протокола по ст.124 Куоап и ст.130 Куоап.
 
В дальнейшем составленные админматериалы передадут в суд.
 
Напоминаем, что вождение в нетрезвом состоянии может привести к трагическим последствиям.
 
Берегите жизнь и здоровье!
 
Управляйте ответственно!
Тэги:  дтп, авария, харьков, пьяные водители
 
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