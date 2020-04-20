20.04.2020 17:46

Почти три десятка водил под шофе: ночной "улов" патрульных

За рулем все больше пьяных.



//facebook.com

Как сообщлм в пресс-службе Патрульной полиции, за ночную смену стражи порядка обнаружили 25 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками алкогольного опьянения

Не обошлось и без ДТП с участием нетрезвого водителя. Сегодня ночью патрульные получили сообщение о ДТП на улице Генерала Удовиченко, 123-а.

По предварительной информации, водитель автомобиля Audi не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие– электроопору.

К счастью, в результате дтп никто не пострадал.

Во время оформления дтп полицейские обнаружили у рулевого Audi признаки алкогольного опьянения.

Руководитель согласился пройти освидетельствование, результат которого составил 1,67 промилле.

Поэтому, на кормчего патрульные составили два административных протокола по ст.124 Куоап и ст.130 Куоап.

В дальнейшем составленные админматериалы передадут в суд.

Напоминаем, что вождение в нетрезвом состоянии может привести к трагическим последствиям.

Берегите жизнь и здоровье!

Управляйте ответственно!