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20.04.2020  17:14   

Внимание! Пропал пожилой мужчина (ФОТО)

Алексей Мельник ушел в неизвестном направлении.


//facebook.com

В соцсети появилось  обращение за помощью в поиске мужчины.

"Пропал Мельник Алексей Васильевич, 1947г.р., житель г. Дергачи, ушел 19.04 2020 в неизвестном направлении, может не помнить своих данных.

Был одетой: пальто светлое, шапка чёрная, сапоги с галошами".

Если кто видел сообщите по телефону 0662312349, 0662622236

Тэги:  пропал мужчина, розыск, харьков, дергачи
 
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