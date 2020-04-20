Внимание! Пропал пожилой мужчина (ФОТО)

Алексей Мельник ушел в неизвестном направлении.
В соцсети появилось обращение за помощью в поиске мужчины.
"Пропал Мельник Алексей Васильевич, 1947г.р., житель г. Дергачи, ушел 19.04 2020 в неизвестном направлении, может не помнить своих данных.
Был одетой: пальто светлое, шапка чёрная, сапоги с галошами".
Если кто видел сообщите по телефону 0662312349, 0662622236
В этот день особенно привлекательным будет казаться все новое и неизведанное или как минимум не слишком привычное и банальное. Чтобы избежать конфликтов, следите за своими словами, действиями и даже мыслями!
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20 апреля в мире и Украине отмечают немного праздников. Также этот день вошел в историю благодаря знаменательным событиям.
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