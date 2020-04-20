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20.04.2020  15:15   

Жесткое ДТП на Гагарина поразило пользователей сетей (ФОТО,ВИДЕО)

Водитель элитной иномарки снес ограждение на Гагарина, вылетел на «встречку» и присел в удивлении от содеянного поразмыслить - стоило ли жертвовать японцем ради сомнительных лайков в соцсетях.


//facebook.com/h.saltovka

Вялую тянучку сразу на всех полосах движения и ажиотаж в сетях вызвало серьезное ДТА возла развлекательного центра Холидей.

Со слов очевидцев, в жутком ДТП пострадали только техника и коммунальное имущество.

Водитель самостоятельно покинул  салон элитной иномарки и присел у пассажирской остановки под камерами зевак в ожидании полицейских.

Информация уточняется.

  

 

 

Источник:   ХС
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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