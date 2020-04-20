Жесткое ДТП на Гагарина поразило пользователей сетей (ФОТО,ВИДЕО)

Водитель элитной иномарки снес ограждение на Гагарина, вылетел на «встречку» и присел в удивлении от содеянного поразмыслить - стоило ли жертвовать японцем ради сомнительных лайков в соцсетях.
Вялую тянучку сразу на всех полосах движения и ажиотаж в сетях вызвало серьезное ДТА возла развлекательного центра Холидей.
Со слов очевидцев, в жутком ДТП пострадали только техника и коммунальное имущество.
Водитель самостоятельно покинул салон элитной иномарки и присел у пассажирской остановки под камерами зевак в ожидании полицейских.
Информация уточняется.
В этот день особенно привлекательным будет казаться все новое и неизведанное или как минимум не слишком привычное и банальное. Чтобы избежать конфликтов, следите за своими словами, действиями и даже мыслями!
В Харькове облачная погода продержится весь день. Днем начнется мелкий дождь, но он должен закончиться до наступления вечера.
20 апреля в мире и Украине отмечают немного праздников. Также этот день вошел в историю благодаря знаменательным событиям.
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