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20.04.2020  13:31   

На Салтовке водитель Ланоса жестко притер мотоциклиста

В сети появились фотот сразу после аварии на пер. Шевченковском, 30-А


://facebook.com/h.saltovka

По сведениям очевидцев наездник двухколесного остался жив, однако достаточно серьезно пострадал. Информация уточняется

Источник:   ХС
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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