20.04.2020 13:05

Неутомимые пироманы даже в праздники продолжают сжигать мусор и сухостой

Опасный уровень загрязнения воздуха к полудню 20 апреля остается в частном секторе на Журавлевке в районе улиц Новохарьковской и Приходьковской.



://kh.dsns.gov.ua

19 апреля, территории Харьковщины случилось 18 пожаров сухостоя в природных экосистемах. Огнем уничтожено около 17 га сухой растительности.

Спасатели напоминают, что легкомысленное отношение к пожарной безопасности, преумноженными опасными для экосистем погодные условия, в большинстве случаев может привести к катастрофическим последствиям, в том числе и гибели людей. А то, что основной причиной возникновения пожаров на открытых территориях является именно человеческий фактор - можно легко подтвердить впечатляющими статистическими показателями.

Поэтому, несмотря на угрозу возникновения возгораний при повышении температурных показателей, ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области обращается к населению с просьбой не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.

На карте указаны результаты замеров чистоты воздуха в Харькове к полудню 20 апреля. Нормой считается загрязнение создуха микрочастицами ниже 50 единиц.