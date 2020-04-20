Неутомимые пироманы даже в праздники продолжают сжигать мусор и сухостой

Опасный уровень загрязнения воздуха к полудню 20 апреля остается в частном секторе на Журавлевке в районе улиц Новохарьковской и Приходьковской.
19 апреля, территории Харьковщины случилось 18 пожаров сухостоя в природных экосистемах. Огнем уничтожено около 17 га сухой растительности.
Спасатели напоминают, что легкомысленное отношение к пожарной безопасности, преумноженными опасными для экосистем погодные условия, в большинстве случаев может привести к катастрофическим последствиям, в том числе и гибели людей. А то, что основной причиной возникновения пожаров на открытых территориях является именно человеческий фактор - можно легко подтвердить впечатляющими статистическими показателями.
Поэтому, несмотря на угрозу возникновения возгораний при повышении температурных показателей, ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области обращается к населению с просьбой не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.
На карте указаны результаты замеров чистоты воздуха в Харькове к полудню 20 апреля. Нормой считается загрязнение создуха микрочастицами ниже 50 единиц.
В этот день особенно привлекательным будет казаться все новое и неизведанное или как минимум не слишком привычное и банальное. Чтобы избежать конфликтов, следите за своими словами, действиями и даже мыслями!
В Харькове облачная погода продержится весь день. Днем начнется мелкий дождь, но он должен закончиться до наступления вечера.
20 апреля в мире и Украине отмечают немного праздников. Также этот день вошел в историю благодаря знаменательным событиям.
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