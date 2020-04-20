На Салтовке выгорел частный гараж (ФОТО)

19 апреля в 10:26 поступило сообщение о пожаре в частном гараже по адресу: Садовый Бульвар 27.
На место вызова было направлено 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах. По прибытию на место пожара, спасатели выяснили, что горят домашние вещи в гараже, ориентировочно на площади 60 м. кв.
В 10:52 пожар был локализован, а в 11:33 полностью ликвидирован.
Пожарным подразделениям удалось не допустить распространения огня на другие гаражи.
Причина и ущерб устанавливаются.
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