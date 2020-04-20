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20.04.2020  12:34   

На Салтовке выгорел частный гараж (ФОТО)

19 апреля в 10:26 поступило сообщение о пожаре в частном гараже по адресу: Садовый Бульвар 27.


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На место вызова было направлено 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах. По прибытию на место пожара, спасатели выяснили, что горят домашние вещи в гараже, ориентировочно на площади 60 м. кв.

В 10:52 пожар был локализован, а в 11:33 полностью ликвидирован. 

Пожарным подразделениям удалось не допустить распространения огня на другие гаражи. 

Причина и ущерб устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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