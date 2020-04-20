На Журавлевке обнаружен труп

В Харькове 19 апреля на территории Журавлевского водохранилища обнаружили труп.
Информацию об инциденте подтвердили в службе спасения Харьковской области. По словам помощника начальника облуправления ГСЧС Игоря Лупандина, бригада водолазов около 11:00 выезжала на Журавлевское водохранилище в район улицы Барабашово, 7
В отделе коммуникации полиции полиции уточнили, что устанавливются обстоятельства смерти пенсионерки.
Чтобы день прошел продуктивно, лучше всего заняться делами, которые не требуют общения с другими людьми, – именно там сегодня есть реальные шансы преуспеть.
На Пасху обычно бывают слабые кратковременные дожди, и этот год не исключение. Ночные заморозки продолжатся, как и сильные порывы ветра днем.
Православные отмечают главное событие христианской церкви – светлый праздник Воскресения Христова, или Пасху.
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