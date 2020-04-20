20.04.2020 10:10

На Журавлевке обнаружен труп

В Харькове 19 апреля на территории Журавлевского водохранилища обнаружили труп.



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Информацию об инциденте подтвердили в службе спасения Харьковской области. По словам помощника начальника облуправления ГСЧС Игоря Лупандина, бригада водолазов около 11:00 выезжала на Журавлевское водохранилище в район улицы Барабашово, 7

В отделе коммуникации полиции полиции уточнили, что устанавливются обстоятельства смерти пенсионерки.

Тело 82-летней харьковчанки обнаружено в реке по улице Героев Труда 19 апреля около 11:40.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела полиции.

Полицейские установили, что накануне в Московский отдела полиции обратилась дочь пожилой женщины, которая сообщила об исчезновении матери.

Полицейские не обнаружили на теле умершей видимых признаков насильственной смерти. Тело направлено в морг.

Информация зарегистрирована в Киевском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.