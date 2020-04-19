19.04.2020 15:35

Страшный пожар за несколько чалов уничтожил двухэтажный дом под Харьковом

18 апреля в 14:13 в дежурную часть ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: г. Мерефа по ул. Оболонская, 32.



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На ликвидацию пожара были направлены 4 отделения спасателей на автоцистернах и отделения Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины.

На момент прибытия спасателей, огнем было охвачено крышу частного жилого дома и непосредственно сам дом на площади 200 м.кв.

В 15:23 пожар был локализован, а в 16:50 полностью ликвидирован. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение пламени на другие здания. Причина возникновения пожара устанавливается.