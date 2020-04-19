На Харьковщине во время богослужений по случаю празднования Пасхи грубых нарушений правопорядка не зафиксировано (ФОТО)

В течение пасхальных праздников к обеспечению общественной безопасности и общественного порядка привлечены около 2 000 правоохранителей.
Работники полиции, военнослужащие Нацгвардии, патрульные полицейские, курсанты ХНУВД, военнослужащие Национальной академии Нацгвардии Украины и военнослужащие службы правопорядка ВСУ несли службу непосредственно возле храмов, а также поддерживали общественный порядок на территории населенных пунктов в праздничную ночь.
Нарушение постановления Кабинета Министров Украины относительно карантинных норм полицейские зафиксировали в двух храмах Шевченковского и Московского районов города. У религиозных зданий находилось около 40 человек, не придерживались определенной дистанции. Указанная информация зарегистрирована в журнале единого учета территориальных подразделений полиции. Проводится проверка.
Полиция Харьковщины призывает граждан соблюдать требования карантинных мероприятий, а также не нарушать общественный порядок.
Чтобы день прошел продуктивно, лучше всего заняться делами, которые не требуют общения с другими людьми, – именно там сегодня есть реальные шансы преуспеть.
На Пасху обычно бывают слабые кратковременные дожди, и этот год не исключение. Ночные заморозки продолжатся, как и сильные порывы ветра днем.
Православные отмечают главное событие христианской церкви – светлый праздник Воскресения Христова, или Пасху.
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