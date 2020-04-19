Главная Новости Криминал и происшествия На Харьковщине во время богослужений по случаю празднования Пасхи грубых нарушений правопорядка не зафиксировано (ФОТО)
19.04.2020  12:02   

На Харьковщине во время богослужений по случаю празднования Пасхи грубых нарушений правопорядка не зафиксировано (ФОТО)

В течение пасхальных праздников к обеспечению общественной безопасности и общественного порядка привлечены около 2 000 правоохранителей.


://hk.npu.gov.ua

Работники полиции, военнослужащие Нацгвардии, патрульные полицейские, курсанты ХНУВД, военнослужащие Национальной академии Нацгвардии Украины и военнослужащие службы правопорядка ВСУ несли службу непосредственно возле храмов, а также поддерживали общественный порядок на территории населенных пунктов в праздничную ночь.

Нарушение постановления Кабинета Министров Украины относительно карантинных норм полицейские зафиксировали в двух храмах Шевченковского и Московского районов города. У религиозных зданий находилось около 40 человек, не придерживались определенной дистанции. Указанная информация зарегистрирована в журнале единого учета территориальных подразделений полиции. Проводится проверка.

Полиция Харьковщины призывает граждан соблюдать требования карантинных мероприятий, а также не нарушать общественный порядок.

 

 

 

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  праздник, приметы, харьков, пасха, события
 
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