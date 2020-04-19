Главная Новости Криминал и происшествия В полуночном пожаре под Харьковом заживо сгорел 20-летний парень (ФОТО, ВИДЕО)
19.04.2020  11:33   

В полуночном пожаре под Харьковом заживо сгорел 20-летний парень (ФОТО, ВИДЕО)

Бдительные соседи успели спасти отца и еще одного ровесника погибшего до приезда спасателей


://kh.dsns.gov.ua

19 апреля в 00:52 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном жилом доме расположенном в сосновом лесу вблизи с. Пески Радьковские Боровского района Харьковской области. 

Из сообщения местных жителей стало известно, что огонь начал перебрасываться на соседние дома и на лес. 

К месту происшествия были направлены 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах в составе 10 спасателей, а также автоцистерну местного лесхоза.

На момент прибытия спасателей огнем был полностью охвачен двухэтажный деревянный дом на площади 160 кв.м. Также пламя успело перекинуться на сосны, растущие вокруг дома, а также на соседний жилой дом. Общая площадь пожара составила более 200 кв.м.

Пожарные локализовали пожар в 01:50 и ликвидировали ее в 08:00. Во время тушения пожара в комнате на втором этаже жилого дома спасатели обнаружили тело погибшего мужчины 2000 г.р. (Сын владельца дома). Других жителей (49-летнего владельца дома и 19-летнего товарища погибшего), которые спали на первом этаже дома, спасли соседи. Именно они заметили возгорание, спасли двух мужчин и вызвали службу спасения. По предварительным данным причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

 

 

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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