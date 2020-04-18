Разгулявшийся ветер перебросил огонь от пожара на соседскую крышу (ФОТО)

Два отделения спасателей предотвратили трагедию, которая могла оставить без жилья сразу несколько семей харьковчан.
17 апреля в 22:27 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по ул. Кузнецкая, 111а в Харькове.
На момент прибытия спасательного подразделения в составе 2-х оперативных отделений 1-й Государственной пожарно-спасательной части возгорания охватило хозяйственное здание на площади 30 кв.м. Порывами ветра огонь перекинулся на соседский жилой дом, стоявший рядом. У него крыша на площади 4 кв.м.
Благодаря оперативным действиям спасателей жилье удалось спасти. Пожарные локализовали пожар в 22:43 и ликвидировали ее в 23:50. Погибших и пострадавших нет.
По предварительным данным причиной возникновения возгорания могло стать короткое замыкание электросети.
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