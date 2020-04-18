18.04.2020 16:08

Полицейские оперативно задержали харьковчанина, устроившего поножовщину

39-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.



://hk.npu.gov.ua

15 апреля по Основянского отдела полиции поступило сообщение от медиков о том, что в больницу в тяжелом состоянии доставлен 34-летний мужчина с ножевыми ранениями.

Во время досудебного расследования следователи установили, что мужчины вместе распивали алкогольные напитки. Между ними возник конфликт, в результате которого злоумышленник схватил нож и нанес мужчине удар в область грудной клетки.

В ходе проведения розыскных мероприятий оперативники Основянского отдела полиции за считанные часы задержали злоумышленника, который обоснованно подозревается в содеянном.

По данному факту возбуждено уголовное производство ч.2 ст.15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Он находится под стражей.