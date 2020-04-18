Стрельба на харьковском предприятии: полиция проводит проверку

В результате происшествия никто из граждан не пострадал.
Информация о конфликте на предприятии по улице Большая Панасовская поступила в Холодногорского отдела полиции 17 апреля в 22:30.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа.
Правоохранители установили, что на территорию предприятия зашли неизвестные с целью проверки нарушений норм законодательства.
Полицейским нарушители представлились активистами-журналистами, которые приехали на проверку (правда непонятно от какого издания, было ли у ни журналистское задание и имели ли они право на «проверку»).
По словам совладельца предприятия, они не предоставили никаких документов, удостоверяющих личность или предоставляющие право на проведение проверки и вели себя агрессивно.
Во время конфликта 41-летний совладелец предприятия сделал несколько выстрелов из травматического оружия. Пострадавших нет. За медицинской помощью никто не обращался.
У владельца цеха было на днях ограбление, и когда ему позвонили рабочие, сказали что тут люди приехали, он взял пистолет и приехал с полицейским. На вопросы полиции отвечал, что стрелял с перепугу.
С места происшествия полицейские изъяли два предмета, похожие на гильзы и пистолет «Форт 12Р».
Следователем открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Проверка продолжается.
К активности день, увы, совсем не склоняет. Только собрав волю в кулак, можно преодолеть свою лень и пассивность. Тогда день окажется на редкость плодотворным.
На Пасху обычно бывают слабые кратковременные дожди, и этот год не исключение. Ночные заморозки продолжатся, как и сильные порывы ветра днем.
В Международный день памятников и исторических мест в Украине отмечают День памятников истории и культуры.
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