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18.04.2020  15:08   

Стрельба на харьковском предприятии: полиция проводит проверку

В результате происшествия никто из граждан не пострадал.


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Информация о конфликте на предприятии по улице Большая Панасовская поступила в Холодногорского отдела полиции 17 апреля в 22:30.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа.

Правоохранители установили, что на территорию предприятия зашли неизвестные с целью проверки нарушений норм законодательства.

Полицейским нарушители представлились активистами-журналистами, которые приехали на проверку (правда непонятно от какого издания, было ли у ни журналистское задание и имели ли они право на «проверку»).

По словам совладельца предприятия, они не предоставили никаких документов, удостоверяющих личность или предоставляющие право на проведение проверки и вели себя агрессивно.

 

Во время конфликта 41-летний совладелец предприятия сделал несколько выстрелов из травматического оружия. Пострадавших нет. За медицинской помощью никто не обращался.

У владельца цеха было на днях ограбление, и когда ему позвонили рабочие, сказали что тут люди приехали, он взял пистолет и приехал с полицейским. На вопросы полиции отвечал, что стрелял с перепугу.
С места происшествия полицейские изъяли два предмета, похожие на гильзы и пистолет «Форт 12Р».

 

Следователем открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Проверка продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  стрельба, полиция, харьков
 
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