18.04.2020 15:08

Стрельба на харьковском предприятии: полиция проводит проверку

В результате происшествия никто из граждан не пострадал.



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Информация о конфликте на предприятии по улице Большая Панасовская поступила в Холодногорского отдела полиции 17 апреля в 22:30.



По адресу выезжала следственно-оперативная группа.



Правоохранители установили, что на территорию предприятия зашли неизвестные с целью проверки нарушений норм законодательства.

Полицейским нарушители представлились активистами-журналистами, которые приехали на проверку (правда непонятно от какого издания, было ли у ни журналистское задание и имели ли они право на «проверку»).

По словам совладельца предприятия, они не предоставили никаких документов, удостоверяющих личность или предоставляющие право на проведение проверки и вели себя агрессивно.

Во время конфликта 41-летний совладелец предприятия сделал несколько выстрелов из травматического оружия. Пострадавших нет. За медицинской помощью никто не обращался.

У владельца цеха было на днях ограбление, и когда ему позвонили рабочие, сказали что тут люди приехали, он взял пистолет и приехал с полицейским. На вопросы полиции отвечал, что стрелял с перепугу.

С места происшествия полицейские изъяли два предмета, похожие на гильзы и пистолет «Форт 12Р».





Следователем открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.



Проверка продолжается.