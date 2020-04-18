На пешеходном переходе Chevrolet сбил двух человек (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 18 апреля К активности день, увы, совсем не склоняет. Только собрав волю в кулак, можно преодолеть свою лень и пассивность. Тогда день окажется на редкость плодотворным.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на Пасху На Пасху обычно бывают слабые кратковременные дожди, и этот год не исключение. Ночные заморозки продолжатся, как и сильные порывы ветра днем.