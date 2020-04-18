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18.04.2020  14:55   

На пешеходном переходе Chevrolet сбил двух человек (ФОТО)

Авария произошла на Павловом Поле.


// Нацполиция

17 апреля около 21:50 по улице 23-августа 42-летний водитель автомобиля «Chevrolet Aveo» совершил наезд на пешеходов, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу.

Травмы получили 34-летний мужчина и 38-летняя женщина.

Пострадавшие были доставлены в больницу.

Полиция устанавливает обстоятельства травмирования двух пешеходов в Харькове

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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