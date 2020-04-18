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18.04.2020  12:40   

ДТП с перевертышем под Харьковом: водитель погиб, пассажиры в неотложке (ФОТО)

Последствия аварии устраняли сотрудники ГСЧС


// ГСЧС

Авария на автодороге «Харьков-Золочев» на повороте на село Мироновка Золочевского района произошла днем 17 апреля. Водитель легкового автомобиля ВАЗ 2109 не справился с управлением и допустил опрокидывание авто. В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте, а трое его пассажиров получили травмы.

17 апреля в 15:54 на место происшествия вызвали спасателей.

Когда они прибыли на место происшествия, всех травмированных уже вытащили из перевернутого авто проезжавшие мимо водители. Мужчина, 1995 года рождения, от госпитализации отказался, а двух женщин (1994 и 1998 рождения) каретами скорой с различными травмами госпитализированы в харьковскую больницу скорой и неотложной помощи.

Прибывшие спасатели отключили аккумулятор и газобаллонное оборудование, чтобы предотвратить пожар и взрыва. Также они смыли с проезжей части остатки разлитого топлива. Потом поставили авто на колеса.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  дтп, харьков
 
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