18.04.2020 12:40

ДТП с перевертышем под Харьковом: водитель погиб, пассажиры в неотложке (ФОТО)

Последствия аварии устраняли сотрудники ГСЧС



// ГСЧС

Авария на автодороге «Харьков-Золочев» на повороте на село Мироновка Золочевского района произошла днем 17 апреля. Водитель легкового автомобиля ВАЗ 2109 не справился с управлением и допустил опрокидывание авто. В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте, а трое его пассажиров получили травмы.

17 апреля в 15:54 на место происшествия вызвали спасателей.

Когда они прибыли на место происшествия, всех травмированных уже вытащили из перевернутого авто проезжавшие мимо водители. Мужчина, 1995 года рождения, от госпитализации отказался, а двух женщин (1994 и 1998 рождения) каретами скорой с различными травмами госпитализированы в харьковскую больницу скорой и неотложной помощи.



Прибывшие спасатели отключили аккумулятор и газобаллонное оборудование, чтобы предотвратить пожар и взрыва. Также они смыли с проезжей части остатки разлитого топлива. Потом поставили авто на колеса.