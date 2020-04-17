Пожар в пятиэтажке: загорелась квартира (ВИДЕО)

О пылавшей квартире в хрущевке сообщили очевидцы.
Как инфоормируют пользователи, на ХТЗ произошел пожар.
На Шарикова, 41 подгорела квартира на 5 этаже, подробностей о пострадавших пока нет.
Пожарные локализовали и потушили пожар.
В делах лучше обойтись без таких слов, как «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.
Утром ожидается непродолжительное прояснение, потом небо затянут облака. Без существенных осадков.
С 2014 года украинские пожарные отмечают профессиональный праздник два раза в год.
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