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17.04.2020  19:48   

Пожар в пятиэтажке: загорелась квартира (ВИДЕО)

О пылавшей квартире в хрущевке сообщили очевидцы.


//t.me

Как инфоормируют пользователи, на ХТЗ произошел пожар.

На Шарикова, 41 подгорела квартира на 5 этаже, подробностей о пострадавших пока нет.

Пожарные локализовали и потушили пожар.

Тэги:  пожар, чп, харьков, загорелась квартира
 
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