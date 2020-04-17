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17.04.2020  16:19   

ДТП: две легковушки не поделили перекресток (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, на ХТЗ - авария.

Здесь на перекрёстке Мира и 12 Апреля столкнулись две легковушки.

Образовалась конкретная пробка. 

Информации о пострадавших пока нет.

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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