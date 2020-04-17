17.04.2020 15:46

Ценителя сельского досуга осудят харьковские прокуроры

Под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры №3 сообщено о подозрении руководителю коммерческой структуры по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц и служебного подлога.



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Как рассказал руководитель местной прокуратуры Руслан Скуратович, установлено, что ООО в лице его руководителя и сельским советом одного из районов Харьковской области заключены договоры о проведении капитального ремонта сельского клуба. Сельский клуб является объектом культурного назначения и используется для обеспечения национально-культурных потребностей детей и молодежи. Финансирование указанных работ предполагалось и осуществлялось за счет средств бюджета.

Предприниматель, осуществляя в течение 2019 подрядные работы в соответствии с указанными договорами, завладел 150 тыс. грн бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт сельского клуба. Также руководитель предприятия внес в акты приема выполненных строительных работ заведомо недостоверные сведения, завысив объемы выполненных работ и использованных материалов.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.