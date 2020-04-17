17.04.2020 15:30

Полиция разыскала очередного подростка-потеряшку

Сейчас решается вопрос о привлечении родителей 13-летней девочки к административной ответственности



Фото: Ювенальна Превенція ГУНП в Харківський Області

В Харьковской области правоохранители разыскали сбежавшую из дома 13-летнюю девочку. Об этом сообщили в управлении ювенальной превенции областной полиции.

Вчера около 21:00 к стражам порядка обратилась жительница Первомайского района и рассказала о пропаже дочери. На следующий день беглянку нашли у ее несовершеннолетнего друга в поселке Буды под Харьковом. Подростка вернули домой. Сейчас решается вопрос о привлечении ее родителей к административной ответственности, так как школьница нарушила условия карантина (дети до 14 лет должны передвигаться только в сопровождении взрослых).

Напомним, ранее в Харькове правоохранители разыскали двух подростков, сбежавших из детской инфекционной больницы еще 6 апреля. 15-летний Денис Цуканов и Максим Кучеренко, который на два года младше своего товарища, находились в медучреждении на обследовании. В прошлый понедельник они самовольно покинули больницу. Парней объявили в розыск, но найти их смогли лишь через неделю. Как рассказали беглецы, все это время они гуляли по городу. За время отсутствия никто из подростков не пострадал.