Главная Новости Криминал и происшествия На Харьковщине полицейские составили 411 протоколов за нарушение правил соблюдения карантина
17.04.2020  14:56   

На Харьковщине полицейские составили 411 протоколов за нарушение правил соблюдения карантина

Большинство нарушений касалась игнорирование гражданами карантинных правил самоизоляции.


://hk.npu.gov.ua

В отношении лиц, вернувшихся в страну и отказались от обсервации составлены протоколы об административных правонарушениях. 

Всего с начала превентивных мер полицейские составили 184 админпротоколы в отношении работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц. 75 нарушения выявлены среди руководителей торговых учреждений питания. 10 административных протоколов работники полиции составили в отношении перевозчиков, 13 - руководителей предприятий, учреждений, организаций, 129 - в отношении граждан за нарушение карантинных правил самоизоляции.

Полицейские составили протоколы по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф для граждан - от 17 до 34 тысяч гривен и для должностных лиц - от 34 до 170 000 гривен. Решение о наложении административных взысканий на нарушителей будет принимать суд.

  

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  карантин, кернес, тесты, системы вентиляции, коронавирус
 
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