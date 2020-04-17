Нарушение карантина и ПДД привели к трагедии на ХТЗ (ВИДЕО, ОБНОВЛЕНО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 17 апреля В делах лучше обойтись без таких слов, как «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на Пасху На Пасху обычно бывают слабые кратковременные дожди, и этот год не исключение. Ночные заморозки продолжатся, как и сильные порывы ветра днем.