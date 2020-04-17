Главная Новости Криминал и происшествия Нарушение карантина и ПДД привели к трагедии на ХТЗ (ВИДЕО, ОБНОВЛЕНО)
17.04.2020  14:41   

Нарушение карантина и ПДД привели к трагедии на ХТЗ (ВИДЕО, ОБНОВЛЕНО)

Нарушив рекомендации по изоляции людей группы риска, 75 летняя пешеход погибла перебегая проспект Архитектора Алешина в неположенном месте.


://hk.npu.gov.ua

Полицейские зафиксировали ДТП со смертельным исходом 17 апреля около 9:50.

Работники полиции предварительно установили, что водитель автомобиля "ВАЗ-2109" допустил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода. От полученных травм 75-летняя гражданка погибла на месте.

Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений Индустриального отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины, выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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