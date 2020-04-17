Нарушение карантина и ПДД привели к трагедии на ХТЗ (ВИДЕО, ОБНОВЛЕНО)

Нарушив рекомендации по изоляции людей группы риска, 75 летняя пешеход погибла перебегая проспект Архитектора Алешина в неположенном месте.
Полицейские зафиксировали ДТП со смертельным исходом 17 апреля около 9:50.
Работники полиции предварительно установили, что водитель автомобиля "ВАЗ-2109" допустил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода. От полученных травм 75-летняя гражданка погибла на месте.
Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений Индустриального отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины, выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
В делах лучше обойтись без таких слов, как «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.
На Пасху обычно бывают слабые кратковременные дожди, и этот год не исключение. Ночные заморозки продолжатся, как и сильные порывы ветра днем.
С 2014 года украинские пожарные отмечают профессиональный праздник два раза в год.
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