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17.04.2020  11:53   

Полиция рассказала о задержании банды, грабившей валютных менял на Барабашово (ФОТО)

Харьковские полицейские разоблачили участников преступной группировки в серии разбойных нападений на предпринимателей.


// Нацполиция

Деятельность преступной группы 27-летний гражданин Азербайджана. Его соучастниками стали 32-летний уроженец Дагестана и двое 38-летних граждан Азербайджана.

Своими жертвами злоумышленники выбирали исключительно граждан Вьетнама, сферой деятельности которых был обмен валют на рынке «Барабашово».

Задержали правонарушителей в ноябре прошлого года сотрудники управления уголовного розыска, оперативники Московского отдела полиции и спецназовцы Управление КОРД ГУНП в Харьковской области сразу после совершения ими разбойного нападения на гражданина Вьетнама по улице Морозова.



В ходе досудебного расследования при проведении следственно-розыскных мероприятий злоумышленники были разоблачены в совершении еще двух разбойных нападений на граждан Вьетнама.

Так, в июле прошлого года у подъезда дома по проспекту Юбилейном они с применением насилия открыто завладели сумкой с деньгами в сумме 20 000 гривен и 20 000 долларов США, а также мобильными телефонами пострадавшего. В августе у дома по улице Салтовское Шоссе злоумышленники ограбили предпринимателя и отобрали у него денежные средства в сумме 100 000 гривен. При совершении преступления злоумышленники использовали автомобиль «ВАЗ 2110».



В ходе обыска по месту жительства мужчин полицейские изъяли номерные знаки, которые заранее были похищены из другого транспортного средства и для конспирации устанавливались на автомобиль, которой воры использовали при нападениях. Также изъята ксерокопия вида на жительство на имя одного из пострадавших и другие вещественные доказательства.



15 апреля 2020 года злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время мужчины содержатся в следственном изоляторе. Полицейские проверяют их на причастность к совершению других преступлений на территории Харьковской и других областей Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  грабеж, полиция, харьков
 
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