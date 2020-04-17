17.04.2020 11:42

Фура насмерть сбила пешехода: полиция ищет свидетелей

Свидетелей просят связаться со следователем.



// Нацполиция

Авария произошла 31 марта около 4:20 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» 524 км + 570 м. Автомобиль «Scania R124» с прицепом совершил наезд на пешехода.



В результате ДТП мужчина в возрасте около 50-55 лет погиб на месте аварии.



По факту происшествия следственным управлением ГУНП в Харьковской области расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.



Полиция обращается к свидетелей и очевидцев ДТП, с просьбой помочь установить личности погибшего пешехода.

Контактное лицо: следователь отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области майор полиции Сергей Мокрожицкий. Телефоны: +380678112489, +380660222009.