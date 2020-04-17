Главная Новости Криминал и происшествия Фура насмерть сбила пешехода: полиция ищет свидетелей
17.04.2020  11:42   

Фура насмерть сбила пешехода: полиция ищет свидетелей

Свидетелей просят связаться со следователем.


// Нацполиция

Авария произошла 31 марта около 4:20 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» 524 км + 570 м. Автомобиль «Scania R124» с прицепом совершил наезд на пешехода.

 В результате ДТП мужчина в возрасте около 50-55 лет погиб на месте аварии.

По факту происшествия следственным управлением ГУНП в Харьковской области расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Полиция обращается к свидетелей и очевидцев ДТП, с просьбой помочь установить личности погибшего пешехода.

Контактное лицо: следователь отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области майор полиции Сергей Мокрожицкий. Телефоны: +380678112489, +380660222009.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.04 Криминал и происшествия Нарушение карантина и ПДД привели к трагедии на ХТЗ (ВИДЕО, ОБНОВЛЕНО) 17.04 Криминал и происшествия Полиция ищет свидетелей ДТП со скорой, в котором погибли три человека 16.04 Криминал и происшествия ДТП: пьяная ночь на дорогах и снесенный забор (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 