Фура насмерть сбила пешехода: полиция ищет свидетелей

Свидетелей просят связаться со следователем.
Авария произошла 31 марта около 4:20 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» 524 км + 570 м. Автомобиль «Scania R124» с прицепом совершил наезд на пешехода.
В результате ДТП мужчина в возрасте около 50-55 лет погиб на месте аварии.
По факту происшествия следственным управлением ГУНП в Харьковской области расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Полиция обращается к свидетелей и очевидцев ДТП, с просьбой помочь установить личности погибшего пешехода.
Контактное лицо: следователь отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области майор полиции Сергей Мокрожицкий. Телефоны: +380678112489, +380660222009.
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