В пьяной ссоре женщина зарезала своего сожителя

В совершении преступления обоснованно подозревается 22-летняя жительница села Старая Гнилица Чугуевского района.
О происшествии в полицию 15 апреля в 19:50 сообщили медики, прибывшие по вызову и констатировали смерть 31-летнего мужчины.
В совершении уголовного преступления сотрудники Чугуевского отдела полиции задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины 22-летнюю сожительницу погибшего.
Установлено, что в тот день мужчина и женщина поссорились во время употребления спиртного. В ходе выяснения отношений женщина нанесла своему сожителю
два ножевых ранения в грудную клетку. Соседи услышали шум и, увидев пострадавшего во дворе, вызвали скорую. Однако от полученных повреждений мужчина скончался до приезда медиков.
Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
В настоящее время злоумышленницы сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Досудебное расследование продолжается.
В делах лучше обойтись без таких слов, как «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.
Утром ожидается непродолжительное прояснение, потом небо затянут облака. Без существенных осадков.
С 2014 года украинские пожарные отмечают профессиональный праздник два раза в год.
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