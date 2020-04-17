Главная Новости Криминал и происшествия В пьяной ссоре женщина зарезала своего сожителя
17.04.2020  10:23   

В пьяной ссоре женщина зарезала своего сожителя

В совершении преступления обоснованно подозревается 22-летняя жительница села Старая Гнилица Чугуевского района.


// Нацполиция

О происшествии в полицию 15 апреля в 19:50 сообщили медики, прибывшие по вызову и констатировали смерть 31-летнего мужчины.

В совершении уголовного преступления сотрудники Чугуевского отдела полиции задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины 22-летнюю сожительницу погибшего.

Установлено, что в тот день мужчина и женщина поссорились во время употребления спиртного. В ходе выяснения отношений женщина нанесла своему сожителю

два ножевых ранения в грудную клетку. Соседи услышали шум и, увидев пострадавшего во дворе, вызвали скорую. Однако от полученных повреждений мужчина скончался до приезда медиков.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

В настоящее время злоумышленницы сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  убийство, нож, полиция, харьков
 
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