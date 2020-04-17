17.04.2020 10:23

В пьяной ссоре женщина зарезала своего сожителя

В совершении преступления обоснованно подозревается 22-летняя жительница села Старая Гнилица Чугуевского района.



// Нацполиция

О происшествии в полицию 15 апреля в 19:50 сообщили медики, прибывшие по вызову и констатировали смерть 31-летнего мужчины.



В совершении уголовного преступления сотрудники Чугуевского отдела полиции задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины 22-летнюю сожительницу погибшего.



Установлено, что в тот день мужчина и женщина поссорились во время употребления спиртного. В ходе выяснения отношений женщина нанесла своему сожителю



два ножевых ранения в грудную клетку. Соседи услышали шум и, увидев пострадавшего во дворе, вызвали скорую. Однако от полученных повреждений мужчина скончался до приезда медиков.



Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.



В настоящее время злоумышленницы сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.



Досудебное расследование продолжается.