17.04.2020 08:40

Полиция ищет свидетелей ДТП со скорой, в котором погибли три человека

10 апреля около 22:00 вблизи 5 км кольцевой автодороги г.. Харькова произошло столкновение автомобилей «Daewoo Sens» и «УАЗ-374195».



// Нацполиция

В результате ДТП водитель и пассажир «Daewoo Sens», а также водитель транспортного средства «УАЗ» погибли на месте происшествия. Кроме того, пассажиры автомобиля «УАЗ» получили травмы различной степени тяжести и доставлены в медицинское учреждение.



По факту происшествия следственным управлением ГУНП в Харьковской области расследуется уголовное производство по ч. 3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.



Полиция обращается к свидетелей и очевидцев ДТП, а также автовладельцев с просьбой предоставить видеозаписи с места происшествия. Контактное лицо: следователь отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области майор полиции Сергей Мокрожицький. Телефоны: +380678112489, +380660222009.

