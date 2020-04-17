Полиция ищет свидетелей ДТП со скорой, в котором погибли три человека

10 апреля около 22:00 вблизи 5 км кольцевой автодороги г.. Харькова произошло столкновение автомобилей «Daewoo Sens» и «УАЗ-374195».
В результате ДТП водитель и пассажир «Daewoo Sens», а также водитель транспортного средства «УАЗ» погибли на месте происшествия. Кроме того, пассажиры автомобиля «УАЗ» получили травмы различной степени тяжести и доставлены в медицинское учреждение.
По факту происшествия следственным управлением ГУНП в Харьковской области расследуется уголовное производство по ч. 3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Полиция обращается к свидетелей и очевидцев ДТП, а также автовладельцев с просьбой предоставить видеозаписи с места происшествия. Контактное лицо: следователь отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области майор полиции Сергей Мокрожицький. Телефоны: +380678112489, +380660222009.
Сегодня все, посеянное ранее, обещает дать свои всходы, так что тех, кто долго и упорно шел к своей мечте, могут ждать приятные сюрпризы.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Небольшой дождь. ночью на поверхности почвы заморозки 0-5° мороза. Утром и днем порывы ветра до 15-24 м/с.
В Чистый четверг, по традиции, принято искупаться до восхода солнца – символически очиститься от грехов и суеты.
влажность:
давление:
ветер: