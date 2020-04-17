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17.04.2020  08:40   

Полиция ищет свидетелей ДТП со скорой, в котором погибли три человека

10 апреля около 22:00 вблизи 5 км кольцевой автодороги г.. Харькова произошло столкновение автомобилей «Daewoo Sens» и «УАЗ-374195».


// Нацполиция

В результате ДТП водитель и пассажир «Daewoo Sens», а также водитель транспортного средства «УАЗ» погибли на месте происшествия. Кроме того, пассажиры автомобиля «УАЗ» получили травмы различной степени тяжести и доставлены в медицинское учреждение.

По факту происшествия следственным управлением ГУНП в Харьковской области расследуется уголовное производство по ч. 3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Полиция обращается к свидетелей и очевидцев ДТП, а также автовладельцев с просьбой предоставить видеозаписи с места происшествия. Контактное лицо: следователь отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области майор полиции Сергей Мокрожицький. Телефоны: +380678112489, +380660222009.
 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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