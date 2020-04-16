16.04.2020 19:49

Больной коронавирусом сбежал из инфекционки: информация полиции (ФОТО, Обновдено)

Харьковским копам удалось быстро найти неадекватного пациента.



//redpost.com.ua/

Как сообщает ГУ Нацполиции, 16 апреля 202 года в 15:43 в полицию обратилась заведующая отделением областной инфекционной больницы с информауией о том, что из больницы сбежал 34-летний мужчина, который имеет подтвержденный диагноз COVID-19.

Как сообщили врачи, пациент был к ним доставлен из психиатрической больницы с пневмонией.

Сотрудники Слободского отдела полиции за несколько часов установили возможное местонахождение беглеца и связались с его матерью. Женщина по телефону сообщила, что сын находится дома.

Данный факт зарегистрирован в Едином учете Слободского отдела полиции. Решается вопрос о возвращении мужа в инфекционную больницу с помощью скорой помощи.