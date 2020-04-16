Больной коронавирусом сбежал из инфекционки: информация полиции (ФОТО, Обновдено)

Харьковским копам удалось быстро найти неадекватного пациента.
Сегодня все, посеянное ранее, обещает дать свои всходы, так что тех, кто долго и упорно шел к своей мечте, могут ждать приятные сюрпризы.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Небольшой дождь. ночью на поверхности почвы заморозки 0-5° мороза. Утром и днем порывы ветра до 15-24 м/с.
В Чистый четверг, по традиции, принято искупаться до восхода солнца – символически очиститься от грехов и суеты.
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