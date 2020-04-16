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16.04.2020  19:49   

Больной коронавирусом сбежал из инфекционки: информация полиции (ФОТО, Обновдено)

Харьковским копам удалось быстро найти неадекватного пациента.


//redpost.com.ua/
Как сообщает ГУ Нацполиции, 16 апреля 202 года в 15:43 в полицию обратилась заведующая отделением областной инфекционной больницы с информауией о том, что из больницы сбежал 34-летний мужчина, который имеет подтвержденный диагноз COVID-19.
 
Как сообщили врачи, пациент был к ним доставлен из психиатрической больницы с пневмонией.
 
Сотрудники Слободского отдела полиции за несколько часов установили возможное местонахождение беглеца и связались с его матерью. Женщина по телефону сообщила, что сын находится дома.
 
Данный факт зарегистрирован в Едином учете Слободского отдела полиции. Решается вопрос о возвращении мужа в инфекционную больницу с помощью скорой помощи.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  карантин, побег, харьков, коронавирус, covid-19, убежал больной, пандемия, эпидемия
 
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