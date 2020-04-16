16.04.2020 18:19

Проплатили и задержали невиновного: копы предстанут перед судом (ФОТО)

Привлечь к уголовной ответственности заведомо невиновное лицо – показатель работы: трем полицейским сообщено о подозрении.



//khar.gp.gov.ua

Под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении 3-м полицейским Боровского отделения полиции ГУНП в Харьковской области начальнику одного из секторов полиции по факту организации привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности следователем, соединенное с искусственным созданием доказательств обвинения или иной фальсификацией (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 372 УК Украины) одному из руководителей этого отделения по факту подстрекательства к привлечению заведомо невиновного к уголовной ответственности следователем, соединенное с искусственным созданием доказательств обвинения или иной фальсификацией (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 372 УК Украины) и следователю по факту привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности следователем, соединенное с искусственным созданием доказательств обвинения или иной фальсификацией (ч. 2 ст. 372 УК Украины).

Как сообщил начальник отдела прокуратуры области Владимир Лымарь, установлено, что в течение марта-апреля 2020 года начальник одного из секторов полиции Боровского ОП ГУНП в Харьковской области по предварительной договоренности с одним из руководителей этого отделения и следователем полиции с целью искусственного наращивания показателей о раскрываемости преступлений, связанных с незаконной вырубкой леса, приняли меры относительно искусственного создания доказательств совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 246 УК Украины, а также причастности к его совершению местного жителя.

Так, сотрудники полиции доставили на место заблаговременной порубки 9-ти сосен в Боровском районе области 51-летнего местного жителя и предоставили ему бензопилу. Указанные правоохранители за денежное вознаграждение заставили местного жителя взять на себя уголовную ответственность за преступление, которое он не совершал. В дальнейшем следователем полиции было открыто уголовное производство, в ходе которого местному жителю полиции даже было сообщено о подозрении.

Результаты этого «расследования» представлен отчет на официальном сайте ГУНП в Харьковской области. В сообщении полиция «хвасталась», что обнаружила на месте порубки леса 51-летнего местного жителя: «Никаких разрешительных документов на порубку деревьев мужчина не предоставил. Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли 9 стволов сосны объемом около 3 кубических метров».

Прокуратурой области совместно со следователями ГБР и оперативными сотрудниками ДВБ проведены обыски в служебных помещениях отделения полиции.

После обработки полученных доказательств, в том числе по результатам проведенных обысков, будет решен вопрос об уведомлении о подозрении другим лицам. Также проверяется причастность других сотрудников полиции к этому преступлению.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Указанное уголовное производство расследует территориальное управление ГБР в г. Полтава, оперативное сопровождение – ДВБ ЧП Украины.

Досудебное расследование и следственные действия продолжаются.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вину не будет доказано в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.