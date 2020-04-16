Харьковские патрульные спасли двух мужчин, которые подожгли нежилое здание (ВИДЕО)

Патрулируя Индустриальный район, правоохранители заметили пламя на территории нежилого помещения и услышали голоса заблокированных пожаром.
После телефонного звонка на линию "101" патрульные начали осматривать прилегающую территорию. Из горящего здания доносились мужские голоса. Как стало известно впоследствии, два мужчины перелезли через забор, проникли к данному помещению и разожгли в нем костер, чтобы согреться.
Через некоторое время огонь перекинулся на свалено мусора, что находилось в помещении и перекрыло путь на улицу. Попытки мужчины потушить пламя своими силами не дали никаких результатов, поэтому они начали звать на помощь.
Патрульные с помощью огнетушителя расчистили проход от пламя и эвакуировали граждан. Через некоторое время прибыли пожарные и потушили пожар. На место также прибыла следственно-оперативная группа, которая в дальнейшем устанавливала обстоятельства произошедшего.
Сегодня все, посеянное ранее, обещает дать свои всходы, так что тех, кто долго и упорно шел к своей мечте, могут ждать приятные сюрпризы.
Утром ожидается непродолжительное прояснение, потом небо затянут облака. Без существенных осадков.
В Чистый четверг, по традиции, принято искупаться до восхода солнца – символически очиститься от грехов и суеты.
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