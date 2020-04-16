16.04.2020 13:43

Харьковские патрульные спасли двух мужчин, которые подожгли нежилое здание (ВИДЕО)

Патрулируя Индустриальный район, правоохранители заметили пламя на территории нежилого помещения и услышали голоса заблокированных пожаром.



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После телефонного звонка на линию "101" патрульные начали осматривать прилегающую территорию. Из горящего здания доносились мужские голоса. Как стало известно впоследствии, два мужчины перелезли через забор, проникли к данному помещению и разожгли в нем костер, чтобы согреться.

Через некоторое время огонь перекинулся на свалено мусора, что находилось в помещении и перекрыло путь на улицу. Попытки мужчины потушить пламя своими силами не дали никаких результатов, поэтому они начали звать на помощь.

Патрульные с помощью огнетушителя расчистили проход от пламя и эвакуировали граждан. Через некоторое время прибыли пожарные и потушили пожар. На место также прибыла следственно-оперативная группа, которая в дальнейшем устанавливала обстоятельства произошедшего.