Пожарные выбили двери, чтобы выключить чайник (ФОТО)

Спасатели предупредили пожар в квартире многоэтажки Купянского района.
15 апреля в 20:58 на номер «101» поступило сообщение от жителя пгт. Ковшаровка, Купянского района области о том, что он не может попасть в свою квартиру, потому что закрылись входные двери.
В квартире на 8 этаже мужчина оставил включенным газовую плиту, на которой стоял чайник.
Прибыв на место происшествия, пожарным с помощью шанцевого инструмента удалось открыть входную дверь. Благодаря оперативным действиям, спасатели не допустили возникновения пожара и угрозы взрыва газа в квартире.
Сегодня все, посеянное ранее, обещает дать свои всходы, так что тех, кто долго и упорно шел к своей мечте, могут ждать приятные сюрпризы.
Утром ожидается непродолжительное прояснение, потом небо затянут облака. Без существенных осадков.
В Чистый четверг, по традиции, принято искупаться до восхода солнца – символически очиститься от грехов и суеты.
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