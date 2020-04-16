16.04.2020 11:37

Пожарные выбили двери, чтобы выключить чайник (ФОТО)

Спасатели предупредили пожар в квартире многоэтажки Купянского района.



// ГСЧС

15 апреля в 20:58 на номер «101» поступило сообщение от жителя пгт. Ковшаровка, Купянского района области о том, что он не может попасть в свою квартиру, потому что закрылись входные двери.

В квартире на 8 этаже мужчина оставил включенным газовую плиту, на которой стоял чайник.



Прибыв на место происшествия, пожарным с помощью шанцевого инструмента удалось открыть входную дверь. Благодаря оперативным действиям, спасатели не допустили возникновения пожара и угрозы взрыва газа в квартире.