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16.04.2020  11:37   

Пожарные выбили двери, чтобы выключить чайник (ФОТО)

Спасатели предупредили пожар в квартире многоэтажки Купянского района.


// ГСЧС

15 апреля в 20:58 на номер «101» поступило сообщение от жителя пгт. Ковшаровка, Купянского района области о том, что он не может попасть в свою квартиру, потому что закрылись входные двери.

В квартире на 8 этаже мужчина оставил включенным газовую плиту, на которой стоял чайник.

Прибыв на место происшествия, пожарным с помощью шанцевого инструмента удалось открыть входную дверь. Благодаря оперативным действиям, спасатели не допустили возникновения пожара и угрозы взрыва газа в квартире.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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