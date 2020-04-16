16.04.2020 11:07

Грабителей могил задержали под Харьковом (ФОТО)

31-летняя женщина и 36-летний мужчина похитили металлические опоры с 14 могил и сдали их в пункт приема металлолома.



// Нацполиция

В марте в Изюмский отдела полиции поступило сообщение от 40-летней местной жительницы о том, что с могилы ее родственника неизвестные похитили металлическую опору из-под гробнички.



На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и сотрудники группы реагирования отдела полиции. Правоохранители установили, что на кладбище повреждено 14 могил, из которых неизвестные похитили металлические опоры.



В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий полицейского установили местонахождение металлических изделий. Также стали известны личности злоумышленников. Ими оказались жители Изюмского района - 31-летняя женщина и 36-летний ранее судимый мужчина.



Чтобы избежать наказания за совершенное преступление, мужчина и женщина постоянно меняли адреса проживания. 15 апреля полицейские установили местонахождение злоумышленников. Они находились у знакомых в соседнем селе. В настоящее время решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.



