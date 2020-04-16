Главная Новости Криминал и происшествия Грабителей могил задержали под Харьковом (ФОТО)
16.04.2020  11:07   

Грабителей могил задержали под Харьковом (ФОТО)

31-летняя женщина и 36-летний мужчина похитили металлические опоры с 14 могил и сдали их в пункт приема металлолома.


// Нацполиция

В марте в Изюмский отдела полиции поступило сообщение от 40-летней местной жительницы о том, что с могилы ее родственника неизвестные похитили металлическую опору из-под гробнички.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и сотрудники группы реагирования отдела полиции. Правоохранители установили, что на кладбище повреждено 14 могил, из которых неизвестные похитили металлические опоры.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий полицейского установили местонахождение металлических изделий. Также стали известны личности злоумышленников. Ими оказались жители Изюмского района - 31-летняя женщина и 36-летний ранее судимый мужчина.

Чтобы избежать наказания за совершенное преступление, мужчина и женщина постоянно меняли адреса проживания. 15 апреля полицейские установили местонахождение злоумышленников. Они находились у знакомых в соседнем селе. В настоящее время решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  вандал, кладбище, харьков, полиция
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.10 Криминал и происшествия Вандалы продолжают курочить трамваи на Салтовке (ФОТО) 30.09 Криминал и происшествия В харьковском метрополитене задержали француза-вандала (ФОТО) 04.09 Криминал и происшествия На Харьковщине пойман кладбищенский вандал, покусившийся на ангела (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 