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16.04.2020  10:33   

Как тушили пожар на Барабашово: информация ГСЧС (ВИДЕО, ФОТО)

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.


// ГСЧС

16 апреля в 2:50 в дежурную часть ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области поступило сообщение о пожаре в торговом центре «Барабашово». Очаг пожара находился в торговом павильоне модульного сектора «Б» на улице Амурской.

На момент прибытия первых спасательных подразделений в двухэтажном торговом павильоне горели товары хозяйственного обихода на площади 200 кв.м. и были повреждены окна смежного павильона. Сразу руководителем тушения пожара было принято решение о повышении номера сложности пожара.

В тушении пожара принимали участие 11 отделений спасателей на автоцистернах. Всего задействовано около 60 человек личного состава ГСЧС. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе для защиты органов дыхания.

Локализован пожар в 3:22, полностью ликвидирован в 4:31. Причина возгорания и ущерб устанавливается. Жертв и пострадавших нет. Правоохранительными органами проводится проверка по данному факту.

На месте происшествия работала оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Харьковской, а также следственно-оперативная группа ГУ Национальной полиции Украины в Харьковской области и прокуратура.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков, барабашово
 
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