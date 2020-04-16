16.04.2020 10:06

Медикам скорой угрожали ножом

Снова была нажата тревожная кнопка.



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14 апреля произошел очередной инцендент случился с участием хама в состоянии хмельного опьянения, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.



В 22:37 минуты в службу «103» поступил вызов по поводу «травма головы» к женщине 50 лет. Во время оказания помощи пострадавшей, мужчина, который перед этим нанес ей травму, начал агрессивно себя вести и угрожал бригаде ножом. Была сразу нажата кнопка тревоги.

На место происшествия вызвали экипаж полиции и службу охраны. Нужно сказать, что экипаж полиции прибыл через 2 минуты.

Члены бригады скорой не пострадали.