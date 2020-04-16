Медикам скорой угрожали ножом

Снова была нажата тревожная кнопка.
14 апреля произошел очередной инцендент случился с участием хама в состоянии хмельного опьянения, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
В 22:37 минуты в службу «103» поступил вызов по поводу «травма головы» к женщине 50 лет. Во время оказания помощи пострадавшей, мужчина, который перед этим нанес ей травму, начал агрессивно себя вести и угрожал бригаде ножом. Была сразу нажата кнопка тревоги.
На место происшествия вызвали экипаж полиции и службу охраны. Нужно сказать, что экипаж полиции прибыл через 2 минуты.
Члены бригады скорой не пострадали.
Сегодня все, посеянное ранее, обещает дать свои всходы, так что тех, кто долго и упорно шел к своей мечте, могут ждать приятные сюрпризы.
Утром ожидается непродолжительное прояснение, потом небо затянут облака. Без существенных осадков.
В Чистый четверг, по традиции, принято искупаться до восхода солнца – символически очиститься от грехов и суеты.
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