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16.04.2020  09:55   

Пока хозяйка отдыхала, от брошенного сверху окурка загорелся балкон (ФОТО)

В Солоницевке спасатели ликвидировали пожар на балконе многоэтажки.


// ГСЧС

14 апреля в 12:25 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в квартире 9-ти этажного многоквартирного жилого дома на улице Сумской Шлях в Солоницевке.

Приьывшие на вызов пожарные установили, что с балкона квартиры на втором этаже идет задымление. Горели домашние вещи на площади примерно в 2 кв. м.

Хозяйка находилась дома, отдыхала в одной из комнат. В ее дверь постучал сосед и сообщил, что у нее на балконе случилось возгорание, затем вызвали пожарную службу.

В 12:49 пожар был локализован, а в 12:55 полностью ликвидирован. Причина пожара - занесение открытого источника зажигания извне, возможно попадание окурка с верхних этажей.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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