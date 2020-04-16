Пока хозяйка отдыхала, от брошенного сверху окурка загорелся балкон (ФОТО)

В Солоницевке спасатели ликвидировали пожар на балконе многоэтажки.
14 апреля в 12:25 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в квартире 9-ти этажного многоквартирного жилого дома на улице Сумской Шлях в Солоницевке.
Приьывшие на вызов пожарные установили, что с балкона квартиры на втором этаже идет задымление. Горели домашние вещи на площади примерно в 2 кв. м.
Хозяйка находилась дома, отдыхала в одной из комнат. В ее дверь постучал сосед и сообщил, что у нее на балконе случилось возгорание, затем вызвали пожарную службу.
В 12:49 пожар был локализован, а в 12:55 полностью ликвидирован. Причина пожара - занесение открытого источника зажигания извне, возможно попадание окурка с верхних этажей.
Сегодня все, посеянное ранее, обещает дать свои всходы, так что тех, кто долго и упорно шел к своей мечте, могут ждать приятные сюрпризы.
Утром ожидается непродолжительное прояснение, потом небо затянут облака. Без существенных осадков.
В Чистый четверг, по традиции, принято искупаться до восхода солнца – символически очиститься от грехов и суеты.
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