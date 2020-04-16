16.04.2020 09:55

Пока хозяйка отдыхала, от брошенного сверху окурка загорелся балкон (ФОТО)

В Солоницевке спасатели ликвидировали пожар на балконе многоэтажки.



// ГСЧС

14 апреля в 12:25 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в квартире 9-ти этажного многоквартирного жилого дома на улице Сумской Шлях в Солоницевке.



Приьывшие на вызов пожарные установили, что с балкона квартиры на втором этаже идет задымление. Горели домашние вещи на площади примерно в 2 кв. м.



Хозяйка находилась дома, отдыхала в одной из комнат. В ее дверь постучал сосед и сообщил, что у нее на балконе случилось возгорание, затем вызвали пожарную службу.



В 12:49 пожар был локализован, а в 12:55 полностью ликвидирован. Причина пожара - занесение открытого источника зажигания извне, возможно попадание окурка с верхних этажей.