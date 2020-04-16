Ночью на Барабашово сгорели магазины (ВИДЕО, ФОТО)

Пожар произошел в ночь на 16 апреля.
Пожар произошел в магазине возле рроллейбусной остановки.
«Сегодня в 3 часа ночи на Барабашово сгорел магазин со спорттоварами и близлежащие ряды», сообщил паблик Харьков 1654.
Видео пожара и фото его последствий появились в сети.
Официальная информация уточняется.
Сегодня все, посеянное ранее, обещает дать свои всходы, так что тех, кто долго и упорно шел к своей мечте, могут ждать приятные сюрпризы.
Утром ожидается непродолжительное прояснение, потом небо затянут облака. Без существенных осадков.
В Чистый четверг, по традиции, принято искупаться до восхода солнца – символически очиститься от грехов и суеты.
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