Главная Новости Криминал и происшествия Ночью на Барабашово сгорели магазины (ВИДЕО, ФОТО)
16.04.2020  08:25   

Ночью на Барабашово сгорели магазины (ВИДЕО, ФОТО)

Пожар произошел в ночь на 16 апреля.


// Facebook

Пожар произошел в магазине возле рроллейбусной остановки.

«Сегодня в 3 часа ночи на Барабашово сгорел магазин со спорттоварами и близлежащие ряды», сообщил паблик Харьков 1654.

Видео пожара и фото его последствий появились в сети.

Официальная информация уточняется.

Тэги:  пожар, харьков
 
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