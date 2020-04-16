16.04.2020 08:41

Соседский конфликт закончился ударом ножа (ФОТО)

Патрульные задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения.



// Патрульная полиция

В среду полицейских вызвали на драку в Основянском районе Харькова. Когда правоохранители приыли на вызов, на месте уже находились врачи скорой, которые оказывали помощь пострадавшему. По словам врача, мужчине нанесли колотую рану в области грудной клетки во время конфликта со знакомым, что, вероятно, проживает в соседней комнате.



Во время беседы, гражданин, на которого указал врач, вел себя агрессивно, пытался спровоцировать драку, не выполнял законных требований полицейских. Поскольку была информация, что мужчина, возможно, имеет при себе нож, патрульные применили к нему физическое воздействие и задержали.



Пострадавший был госпитализирован каретой скорой, а на место прибыла следственно-оперативная группа. Во время осмотра места происшествия следователями был изъят нож, которым, вероятно, было нанесено ножевое ранение. В дальнейшем следователями будет решаться вопрос о квалификации данного события.