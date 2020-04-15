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15.04.2020  19:23   

Великое стояние на Гоптовке: люди разъехались, подписав отказ и протокол (ВИДЕО, Обновлено)

Об окончании конфликтной ситуации на границе сообщили соцсети.


//t.me
Как сообщают очевидцы, после стояния четырех автобусов с 9 утра на границе, люди  стали массово писать отказ от обсервации и подписывать протокол о том, что они готовы получить повестку в суд. 
 
Подписали бумажки просто пошли на территорию Украины. 
 
Ни измерения температуры, не каких-то других особых условий
 
Держали их там с 9:00  утра, никакой дистанции, никто не соблюдал.
 
Некоторые выкупали отдельные купе, чтобы безопасно приехать домой, а тут их посадили в автобус, кто в м
асках, кто без 
 
Возможно, таможенники дождались, когда разъедутся журналисты с камерами! Все устали, замёрзли.
 
 
 
 

 

Тэги:  таможня, карантин, харьков, гоптовка, коронавирус
 
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