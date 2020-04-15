15.04.2020 19:23

Великое стояние на Гоптовке: люди разъехались, подписав отказ и протокол (ВИДЕО, Обновлено)

Об окончании конфликтной ситуации на границе сообщили соцсети.



//t.me

Как сообщают очевидцы, после стояния четырех автобусов с 9 утра на границе, люди стали массово писать отказ от обсервации и подписывать протокол о том, что они готовы получить повестку в суд.

Подписали бумажки просто пошли на территорию Украины.

Ни измерения температуры, не каких-то других особых условий

Держали их там с 9:00 утра, никакой дистанции, никто не соблюдал.

Некоторые выкупали отдельные купе, чтобы безопасно приехать домой, а тут их посадили в автобус, кто в м

асках, кто без

Возможно, таможенники дождались, когда разъедутся журналисты с камерами! Все устали, замёрзли.