ДТП: автопоцелуй у вокзала (ФОТО)

Об авари сообщают очевидцы.
Как информируют пользоввтели соцсети, на вокзале, перед светофором в сторону центра - авария.
Две легковушки не ращминулись на дороге.
На первый план выйдет стремление к организации и порядку. Воспользуйтесь этим, чтобы разложить все по полочкам в той сфере своей жизни, которая нуждается в этом больше всего.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Небольшой дождь. ночью на поверхности почвы заморозки 0-5° мороза. Утром и днем порывы ветра до 15-24 м/с.
«Культура» в переводе с санскритского дословно означает «почитание света».
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