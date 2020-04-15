Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: автопоцелуй у вокзала (ФОТО)
15.04.2020  18:03   

ДТП: автопоцелуй у вокзала (ФОТО)

Об авари сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользоввтели соцсети, на вокзале, перед светофором в сторону центра - авария.

Две легковушки не ращминулись на дороге.

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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