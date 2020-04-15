15.04.2020 17:26
Обчищали дома под Харьковом: воришки пойманы копами (ФОТО)
Полицейские разоблачили преступную группу в совершении серии краж на территории области.
//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции правонарушителями оказались трое жителей города Купянска, двое из которых ранее уже имели проблемы с законом за совершение тяжких и особо тяжких имущественных преступлений.
Так, 21 августа 2019 года мужчины взломали замки входных дверей и проникли в домовладение местной жительницы, откуда похитили 2 тысячи долларов США и золотые наручные часы. По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 3, 4 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Во время сопровождения данного уголовного производства сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области установили, что к совершению преступления причастна группа из трех человек - 27-летнего организатора группировки и двух исполнителей 28 и 27 лет.
15 апреля 2020 года во время проведения оперативных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области совместно с работниками Харьковского управления ДВБ НПУ, следственного управления, спецназовцами «КОРД» и бойцами полка полиции особого назначения, а также сотрудниками Службы безопасности Украины в Харьковской области задержали злоумышленников . В ходе проведения пяти одновременных обысков по местам проживания фигурантов полицейские изъяли вещественные доказательства.
В настоящее время следствием проверяется причастность задержанных лиц к совершению аналогичных преступлений на территории Харьковской области.
Членам группы сообщено о подозрении в совершении преступлений, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Правонарушителям грозит до 8 лет тюремного заключения.