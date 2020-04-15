15.04.2020 17:26

Обчищали дома под Харьковом: воришки пойманы копами (ФОТО)

Полицейские разоблачили преступную группу в совершении серии краж на территории области.



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Как сообщает ГУ Нацполиции правонарушителями оказались трое жителей города Купянска, двое из которых ранее уже имели проблемы с законом за совершение тяжких и особо тяжких имущественных преступлений.

Так, 21 августа 2019 года мужчины взломали замки входных дверей и проникли в домовладение местной жительницы, откуда похитили 2 тысячи долларов США и золотые наручные часы. По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 3, 4 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.