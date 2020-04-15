15.04.2020 16:32

Задержана группировка, причастная к терактам на Харьковщине (ФОТО, ВИДЕО)

Деятельность организованной преступной группировки, которая причастна к совершению террористических актов в разных регионах нашей страны, разоблачила и блокировала в Днепре Служба безопасности Украины.



//ssu.gov.ua

Как сообщает СБУ, по предварительной информации, группой руководил криминальный авторитет, ранее неоднократно судимый житель временно оккупированной территории АР Крым, известный по кличке «Ариец». Злоумышленники специализировались на совершении особо тяжких преступлений, в том числе по заказу других лиц.

Для этого они координировали свою деятельность с подконтрольными спецслужбам РФ представителями криминальных кругов России. Для планирования и согласования преступных действий главари группировки встречались с российскими кураторами на территории Российской Федерации, стран Евросоюза и Ближнего Востока.

По данным следствия органов безопасности, участники группы причастны к совершению около 18 террористических актов в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях, а именно: минирование и поджогов жилых и коммерческих зданий, в которых находились люди.

Во время обысков в помещениях, транспортных средствах и офисных помещениях фигурантов сотрудники СБУ изъяли 16 единиц огнестрельного оружия, почти 1700 патронов, гранаты, электронные и бумажные носители информации, в том числе со сведениями в отношении объектов нападений и пострадавших лиц. Также выявлено почти 200 тысяч гривен, свыше 20 тысяч американских долларов и 3 тысячи евро, полученных преступным путем.

Изъятые средства поражения и предметы направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины, главарям группировки сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для розыска и привлечения к ответственности всех участников группы. Проверяется информация о причастности злоумышленников к организации и совершению других преступлений, в том числе заказных убийств.

Разоблачения противоправной деятельности проводилось контрразведкой спецслужбы совместно с Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ, Главным управлением Национальной полиции в Днепропетровской области под процессуальным руководством Прокуратуры Днепропетровской области.