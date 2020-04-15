Харьковские прокуроры добились конфискации имущества и максимального срока заключения для торговцев наркотой

Приговором суда двое мужчин признаны виновными и назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества за незаконное приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ с целью сбыта.
По информации заместителя руководителя местной прокуратуры Сергея Шульги, установлено, что в конце февраля 2019 двое мужчин незаконно приобрели с целью сбыта особо опасное психотропное вещество МДМА (метилендиоксиметамфетамин, или экстази) в особо крупных размерах. Кроме того, по месту жительства одного из злоумышленников хранились другие наркотические средства: кокаин, каннабис, метадон, а также психотропные вещества - амфетамин и метамфетамин. Указанные вещества мужчины также планировали сбывать.
В отношении указанных лиц суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Во время досудебного расследования и судебного рассмотрения обвиняемые вину не признали. Прокурор настаивал на назначении максимального наказания по совокупности преступлений.
За совершенные мужчинами преступления приговором суда им назначено 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Однако прокуратура не соглашается с решением суда в связи с несоответствием назначенного наказания степени тяжести совершенных преступлений, и стало основанием для направления прокурором в суд апелляционной жалобы.
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