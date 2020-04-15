15.04.2020 13:31

Лесники взяли «под крышу» браконьеров

В Харьковской области обнаружили лесорубов, нарушивших законодательство о госгранице, животном мире и карантинные ограничения.



://kh.depo.ua

По данным ГПСУ, в лесополосе вблизи пограничного села Березники пограничники обнаружили семь человек, которые рубили деревья. Готовую древесину грузили в четыре автомобиля ГАЗ. Мужчины не предоставили документов, свидетельствующих о законности вырубки.

Лишь впоследствии из лесхоза подвезли документы о том, что вырубка якобы легальная, однако Закон "О животном мире" запрещает в период массового размножения диких животных, с 1 апреля до 15 июня, проводить работы, которые являются источником повышенного шума и беспокойства, среди которых в том числе санитарная рубка леса. Кроме того, карантинные ограничения запрещают посещение лесопарковых зон.

За нарушение пограничного режима на лесорубов оформили админпротоколы. Также пограничники направили в полицию сообщения о выявленных в действиях мужчин нарушениях.