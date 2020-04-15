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15.04.2020  12:34   

Житомирянин на Львовщине убил жителя Харьковской области

Как установили правоохранители, задержанный избил погибшего в ходе конфликта, возникшего между ними во время отдыха на берегу водоема.


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В Яворивский отдел полиции 11 апреля поступило сообщение от медиков о пациенте, доставленного в военный госпиталь с предварительным диагнозом «тяжелая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга». Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, сотрудники отдела по расследованию преступлений, совершенных против жизни и здоровья человека следственного управления полиции Львовщины и оперативники криминальной полиции. Правоохранители установили личность погибшего - 41-летнего жителя Харьковской области.

Следователи по процессуального руководства военной прокуратуры открыли уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от семи до десяти лет лишения свободы.

Как установили правоохранители, компания мужчин отдыхала на берегу водоема возле одного из сел района. Около 18.00 между погибшим и его знакомым, 21-летним жителем Житомирской области , возник конфликт, в ходе которого младший избил в два раза старшего компаньона, причинив ему телесные повреждения, от которых тот скончался в больнице.

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения. Также решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления. Досудебное расследование продолжается.

Источник:   Житомир-экспрес
 Тэги:  полиция, убийство, харьков, следствие, рана, водоем
 
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