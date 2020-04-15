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15.04.2020  11:52   

Огненный камыш угрожал АЗС и гостинице (ФОТО)

В Купянском районе спасатели ликвидировали угрозу распространения пламени на жилые дома и АЗС


// ГСЧС

14 апреля в 17:26 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на открытом пространстве в селе Грушевка. Горел камыш вблизи ул. Садовой.

Когда команда из 5 спасателей прибыла на вызов, площадь пожара составляла около 1000 кв. м. Существовала угроза распространения пламени на территорию автозаправочной станции, гостиницы и двух жилых домов.

Пожарным удалось в считанные минуты отсечь огонь от построек. Полностью же потушили пожар в 18:48.

Причина пожара на данный момент устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков, сухостой, поджог травы
 
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