Огненный камыш угрожал АЗС и гостинице (ФОТО)

В Купянском районе спасатели ликвидировали угрозу распространения пламени на жилые дома и АЗС
14 апреля в 17:26 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на открытом пространстве в селе Грушевка. Горел камыш вблизи ул. Садовой.
Когда команда из 5 спасателей прибыла на вызов, площадь пожара составляла около 1000 кв. м. Существовала угроза распространения пламени на территорию автозаправочной станции, гостиницы и двух жилых домов.
Пожарным удалось в считанные минуты отсечь огонь от построек. Полностью же потушили пожар в 18:48.
Причина пожара на данный момент устанавливается.
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