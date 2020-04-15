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15.04.2020  10:10   

Пожар на Мироносицкой: жильцов спускали по автолестнице (ФОТО)

Во время тушения пожара в шестиэтажном жилом доме пожарные спасли женщину и двух детей.


// ГСЧС

Сообщение о пожаре поступило в службу спасения 14 апреля в 20:12. Очаг возгорания находился в подвале 6-этажного жилого дома по ул. Мироносицкой, 89.

К месту происшествия выехали 3 отделения службы спасения на автоцистернах, 1 отделение на аварийно-спасательном автомобиле и 1 отделение на автолестнице.

По прибытию к месту вызова было установлено, что горят мебель и разный хлам в подвале жилого дома. Площадь пожара составила около 20 кв.м.

Дым из подвального помещения распространился по лестничной клетке на все этажи здания. Из квартиры на втором этаже с помощью пожарной лестницы пожарные спасли 41-летнюю женщину и двух ее детей – 14-летнего малдьчика и 11-летнюю девочку. Другие жильцы дома эвакуировались самостоятельно.

В 22:12 пожар был локализован, а в 01:15 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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